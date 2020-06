Serie A, Zampa (Ministero Salute): "Sì ai tifosi allo stadio come nei teatri e cinema"

"Riaprire gli stadi sulla scia di cinema e teatri? Piacerebbe anche a me, credo ci si possa lavorare sopra" con un "arriverderci simbolico in uno stadio aperto magari per la partita conclusiva del campionato". Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "Sarà il ministro dello Sport a decidere, io penso che dal punto di vista della salute ciò che abbiamo immaginato possibile per gli altri comparti possa essere immaginato anche per lo sport - ha proseguito - Ciò significa che le persone devono sedersi lontane, con le distanze dovute, esattamente come si farà al cinema o a teatro. Sarà un modo del tutto originale e particolare di vedere la partita. Penso sia possibile, fattibile e forse anche un bel segnale al paese che si rimette in piedi dopo tanta fatica e sofferenza".