Serie B - Ascoli - Cremonese, Palombi subito in gol: "Obiettivo doppia cifra"

AGGIORNAMENTO 20.35 - La Cremonese vince 3-1 in casa dell'Ascoli, anche e soprattutto grazie alla rete di Simone Palombi. L'attaccante è intervenuto al termine della gara ai microfoni di Dazn. "Per noi era importantissimo. Abbiamo lavorato bene in questo lockdown per arrivare a questa partita più carichi che mai. Siamo contenti di aver portato a casa questi tre punti che per noi sono oro. Nuovo campionato? Ora ci aspettano dieci finali. Dobbiamo riscattare quello che non abbiamo fatto nella prima parte di stagione. C'è da guardare avanti. Siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo continuare su questa strada".



Poi prosegue: "Cosa è cambiato con Bisoli? E' sempre difficile parlare di quello che mancava prima. Da parte nostra c'è stata sicuramente un po' di mancanza di concentrazione. Bisoli è stato onesto dicendoci che siamo una buona squadra, ci ha messo in campo in maniera ordinata e adesso con queste due vittorie sappiamo che facendo questo possiamo portare grandi risultati alla Cremonese. Come sono stati questi mesi? E' stata ed è una brutta pagina. Abbiamo avuto grande rispetto, la vita del calciatore è cambiata radicalmente. Ci mancava il campo, siamo tornati tutti insieme. Ci mancava perchè viviamo di questo". Chiosa finale sugli obiettivi personali: "Quali sono gli obiettivi? E' quello di arrivare in doppia cifra".

Riparte anche la Serie B, con Ascoli e Cremonese in campo per il recupero della 25esima giornata. Una scontro salvezza fra due formazioni che dovranno cercare di scongiurare i play-off. I lombardi partono subito forte grazie all'autogol di Padoin e al raddoppio di Simone Palombi. Prima dell'intervallo è Morosini ad accorciare le distanze. Squadre ferme sull'1-2 a fine primo tempo. Per il giovane bomber di proprietà della Lazio questo è l'ottavo gol stagionale (fra campionato e Coppa Italia).

