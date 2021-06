Serie B, Balata annuncia: "Dal prossimo anno ci sarò la Gol Line Camera"

Importanti novità quelle che si prospettano in vista della prossima stagione di Serie B. A rivelarle il presidente Mauro Balata nella lunga intervista rilasciata a B Magazine: "Dal prossimo anno in Serie B spazio alla Goal Line Camera che permetterà di decidere non solo sul gol-non gol ma anche sul fuorigioco e sui falli in area, una nuova tecnologia che abbiamo subito cercato e ottenuto, e che va a integrare il VAR che sin dal giorno dopo il mio insediamento ho voluto fortemente in quanto sapevo che tutti i secondi livelli calcistici europei stavano andando in questa direzione: se avessimo ritardato l’utilizzo avremmo avuto un prodotto Serie B depauperato nel suo valore".

Lazio, il 7 giugno 1971, Maestrelli diventa l'allenatore: il ricordo - FOTO

Allenatore Lazio, Il giorno di Sarri? Lotito in Lega preferisce non rispondere - VIDEO

TORNA ALLA HOME PAGE