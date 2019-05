Serie B, continua il sogno Cittadella: 2-0 al Verona e A vicina

CITTADELLA VERONA PLAYOFF - Il Cittadella continua a essere la sorpresa dei playoff di Serie B e batte per 2-0 il Verona nell'andata della finale per l'accesso in A. La squadra di Venturato ha sbloccato il risultato grazie al colpo di testa di Diaw dopo appena sei minuti. Pazzini e compagni vanno all'arrembaggio alla ricerca del pareggio, ma a dieci dalla fine è il Cittadella a raddoppiare ancora grazie a Diaw. Nel finale Pazzini ha la chance per dimezzare lo svantaggio, ma la palla si stampa sulla traversa e il Tombolato esplode di gioia. Domenica sera al Bentegodi è in programma la gara di ritorno con il Cittadella che è grande favorito perché conquisterebbe la promozione vincendo, pareggiando o perdendo con un solo gol di scarto. L'Hellas, dal canto suo, deve vincere con almeno due reti di vantaggio con qualsiasi risultato. Ricordiamo che le reti in trasferta non valgono doppio e in caso di parità di reti segnate viene promossa la squadra meglio classificata in campionato (il Verona ha chiuso quinto, il Cittadella settimo, ndr). Chi si aggiungerà a Brescia e Lecce nella Serie A 2019/20? Domenica conosceremo la ventesima squadra del prossimo campionato.

SERIE B, DEFINITE LE DATE DEI PLAYOUT

LAZIO, LOTITO DRIBBLA LE DOMANDE SUL FUTURO DI INZAGHI

TORNA ALLA HOMEPAGE