Lazio, Lotito dribbla: "Incontro con Inzaghi? Non si affrontano i problemi per strada"

Tutti in attesa di conoscere il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio. Presto nuove novità, con il presidente Claudio Lotito che all’uscita del Consiglio Federale ha dribblato: “Nuovo incontro con Inzaghi? I problemi della Lazio non si affrontano per strada”. Le prossime ore sembrano decisive, previsto una nuova riunione tra il mister, il presidente e il ds Tare. Anche perché venerdì Inzaghi è pronto a volare in USA per una vacanza. Il dilemma va risolto prima, altrimenti tutto rimandato al giorno del suo ritorno. Cresce l’attesa.