Serie B: Livorno matematicamente in Lega Pro, il Crotone vede la A

Dopo la promozione del Benevento, arriva anche il secondo verdetto: il Livorno è la prima squadra retrocessa in Serie C. Fatale la sconfitta di ieri sera contro la Cremonese che ha condannato i toscani alla retrocessione in Lega Pro. Nelle zone alte della classifica, invece, comincia a delinearsi la situazione: il Crotone batte nello scontro diretto il Cittadella e fa un passo importante verso la Serie A. Non sbaglia neanche il Pordenone che rimane quindi saldo al terzo posto. Di seguito la classifica dopo la 33esima giornata:

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 77, Crotone 58, Pordenone 55, Spezia 53, Cittadella 52, Frosinone 51, Empoli 48, Chievo e Salernitana 47, Pisa 46, Virtus Entella 43, Perugia 41, Cremonese, Pescara e Venezia 40, Ascoli 39, Juve Stabia 37, Trapani 32, Cosenza 31, Livorno 21.