Sibilia: "Situazione di grande difficoltà, alcune promesse non sono state mantenute"

Ai microfoni di TMW, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia ha parlato dell'attuale situazione del calcio in piena emergenza: "Più volte, già prima dell'estate, avevamo incontrato il Ministro e ricevuto promesse economiche che però non si sono concretizzate. Si parlò addirittura di qualcosa come 400 milioni di euro per l'intero panorama dello sport dilettantistico, ma diciamo che fino ad ora al di là degli annunci non c'è stata la vicinanza concreta che era stata prevista e promessa. Dobbiamo pensare che sia stato stravolto il modo di portare avanti battaglie anche legittime come possono essere quelle del Governo, o della LND. Il problema però è uno: ci troviamo in una situazione di assoluta difficoltà, inutile nasconderlo. Il risultato vero è che abbiamo messo soldi di tasca nostra per poter andare avanti, e dico sempre che il nostro mondo riflette il paese".