Signori assolto dal tribunale di Modena: “È finita finalmente” - FOTO

Beppe Signori, ex calciatore della Lazio, è stato assolto dal tribunale di Modena, in primo grado, dall'accusa di coinvolgimento al calcioscommesse. L'ipotesi di combine era legata in modo particolare si match Modena-Sassuolo e Modena-Siena del 2011. Il giudice ha assolto l'ex biancoceleste 'perché il fatto non sussiste'. Un mese fa Signori è stato assolto anche a Piacenza. L'ex calciatore ha festeggiato la notizia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram che recita: "Assolto! Assolto! Assolto! Il fatto non sussiste!!!! È finita finalmente!!! Ora guardiamo avanti".