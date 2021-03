Signori parla dopo l'assoluzione: "Ho rinunciato alla prescrizione, volevo la verità"

"Non mi reputo un presuntuoso, ma uno che voleva verità e, come ho fatto sempre, uno che voleva uscire a testa alta. Sono trascorsi dieci anni lunghi, che non mi restituirà nessuno, ma sono un combattente. Ho rinunciato alla prescrizione per arrivare fino in fondo, perché avrebbe comunque lasciato un'ombra di dubbio e questa assoluzione è la cosa più importante". Queste sono le parole pronunciate da Giuseppe Signori, come riporta Calciomercato.com, all'uscita dal tribunale di Modena dopo essere stato assolto in primo grado per il coinvolgimento nel processo riguardante il calcioscommesse. L'ex bomber biancoceleste si è sfogato anche sui social pieno di gioia. Ora l'agonia durata 10 anni per Re Beppe sembra essere finita.