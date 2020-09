Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: riscontrata una polmonite bilaterale

Nella giornata di mercoledì Silvio Berlusconi ha annunciato la sua positività al Coronavirus. Nei giorni seguenti ha effettuato delle visite di controllo e il dottor Zangrillo ha deciso di ricoverare il Cavaliere in via precauzionale. La tac ha riportato una polmonite bilaterale allo stato iniziale, questo riportano le fonti sanitarie. Fortunatamente l'ex presidente del Milan ha raggiunto l'ospedale autonomamente con solo qualche sintomo influenzale. Oltre a lui, anche i figli e la fidanzata sono risultati positivi al Covid-19.

LA NOTA DELLO STAFF - Lo staff del presidente del Monza ha confermato la notizia: "Il presidente Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all'ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni".

IL CHIARIMENTO DI FORZA ITALIA - Attraverso una nota ufficiale, il partito politico di Berlusconi ci ha tenuto a chiarire: "Pur comprendendo le legittime ragioni della stampa, si invita ad avere rispetto della privacy del presidente anche per evitare notizie avventate, imprecise e allarmistiche. Tutte le notizie relative alla salute del presidente saranno diffuse attraverso comunicazioni ufficiali nel doveroso aggiornamento dovuto ai media dal Prof Zangrillo a partire dalle ore 16. Ogni altra ricostruzione e ogni altro dettaglio letto in queste ore (che ci auguriamo non leggere più) relativo alla clinica e al decorso è da intendersi arbitrario, non confermato".