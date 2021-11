SONDAGGIO - Atalanta - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

ATALANTA LAZIO SONDAGGIO - Danilo Cataldi vince la palma del migliore in campo. Il centrocampista della Lazio domina il nostro sondaggio relativo alla gara di Bergamo con l'Atalanta. Il numero 32 biancoceleste raccoglie il 58,97% delle preferenze. Medaglia d'argento per Pedro, autore del secondo gol in quattro giorni e sempre più protagonista di questa squadra. Lo spagnolo ha ricevuto il 18,32% dei voti. Terzo posto, invece, per Ciro Immobile che ha raggiunto Piola come miglior marcatore nella storia della Lazio. L'attaccante ha totalizzato il 15,36%.

Mastica amaro la Lazio per un finale beffardo che toglie la gioia di una preziosissima vittoria. Bicchiere che però pare certamente mezzo pieno per la prestazione, al netto anche dell'avversaria, e per lo spirito di sacrificio di tutta la squadra. Da qui ripartirà Maurizio Sarri, alla ricerca proprio di un segnale forte dai suoi dopo le brutte figure palesate nelle gare giocate in trasferta. Convincente la prova dei biancocelesti in tutti i reparti, soprattutto difesa e centrocampo, osservati speciali nella fase di non possesso a seguito delle tante lacune emerse in questo avvio di stagione. Menzione speciale per Immobile, che con il gol del momentaneo 2-1 aggancia Silvio Piola nell'Olimpo dei migliori bomber biancocelesti, segnando la tanto attesa rete numero 159. Da sottolineare anche la gara di Danilo Cataldi, metronomo, regista e incontrista allo stesso tempo, a immagine e somiglianza del prototipo ideale del centrocampista centrale di Sarri. A seguire, il link per votare il vostro migliore in campo della Lazio.

