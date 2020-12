SONDAGGIO - Benevento - Lazio: vota il migliore in campo dei biancocelesti

Prosegue il momento no per la Lazio in campionato. Un solo punto al Vigorito dopo il ko casalingo contro l'Hellas, una prestazione decisamente più convincente rispetto a sabato sera, ma soltanto per un tempo. Tante occasioni per chiuderla dopo la perla del vantaggio di Immobile, ma ancora una volta a mancare è il killet instinct. Nella ripresa il risultato non cambia, complice anche la stanchezza per le fatiche delle ultime settimane. Sono soltanto 18 i punti dopo 12 giornate, score deludente se paragonato agli altri avvii di stagione dell'era Inzaghi.

