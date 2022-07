SONDAGGIO - Calciomercato Lazio, ecco il vostro voto finora

Quando siamo quasi alla fine di luglio che voto vi sentite di dare agli acquisti fatti finora dal club capitolino. Il nostro sondaggio...

In attesa delle ufficialità delle operazioni che dovrebbero portare Provedel e Vecino alla Lazio, vi abbiamo chiesto di dare un voto all'operato dei biancocelesti. Avete espresso la vostra opinione votando sul nostro sito la situazione dopo che Cancellieri, Casale, Gila, Marcos Antonio, Maximiano e Romagnoli sono arrivati a Formello. Il vostro giudizio è più che positivo visto che il 7 è stato il voto che ha raccolo più consensi (il 44,15%). Seconda piazza per l'8 che ha avuto il 27,60% delle preferenze. Segue il 6 con il 16,48%, mentre più staccato è il 9 con il 4,22%. Poche le bocciature visto che il 5 si è fermato al 3,17%, mentre i voti dal dal 4 in giù non sono arrivati nemmeno all'1%. Il 10, voto massimo possibile, è stato scelto dal 2,20% di voi.

CALCIOMERCATO LAZIO SONDAGGIO - Il calciomercato è entrato nel vivo e tutti i club di Serie A sono al lavoro per costruire le rose che affronteranno la stagione. In casa Lazio sono state tante le novità. Un vero ricambio generazionale con senatori come Lucas Leiva e Reina che hanno salutato. Ben sei volti nuovi sono arrivati alle dipendenze di Maurizio Sarri: Cancellieri, Casale, Gila, Marcos Antonio, Maximiano e Romagnoli. La palla passa ora a voi. Alla luce di questi sei acquisti, che voto date al calciomercato estivo della Lazio. Per votare potete cliccare i link in basso, oppure usare l'apposito box in basso a destra della nostra homepage.

