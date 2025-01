SONDAGGIO | Lazio-Atalanta, ecco chi è il vostro migliore in campo - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 2/01 - Alla fine la maggior parte dei voti se l'è presa Rovella, protagonista dell'ennesima performance d'alto livello. "Solo" al secondo posto Dele-Bashiru che, col suo gol, era letteralmente a un passo dal far ottenere ai suoi tre punti preziosi. Medaglia di bronzo per Gila, non riesce ad arrivare sul podio, infine, Taty Castellanos.

Il gol di Dele-Bashiru fa esplodere l'Olimpico, la rete di Brescianini lascia l'amarezza in bocca per una vittoria sfumata nel finale e un pareggio che, per come si era messa la sfida, porta con sé tanta delusione. Lazio e Atalanta si spartiscono il bottino nell'ultima sfida del 2024 e, per l'ultima volta in questo lungo anno, sarete chiamati voi a scegliere il migliore in campo della sfida tra biancocelesti e nerazzurri.