SONDAGGIO - Lazio - Cagliari: ecco il vostro migliore in campo

LAZIO CAGLIARI SONDAGGIO - La Lazio batte il Cagliari e vola al quarto posto in classifica. Un successo importante e determinante in chiave classifica, ma dannatamente difficile. Una vittoria che vale triplo per le aquile che agguantano la Roma al quarto posto in classifica e vedono avvicinarsi le prime della classe. Tramite il nostro sondaggio vi abbiamo chiesto di indicare il vostro migliore in campo e Ciro Immobile è stato il giocatore che ha ricevuto più preferenze con il 28,63%. A pochi voti da lui completano il podio Milinkovic Savic con il 27,42% e Lucas Leiva con il 26,94%.