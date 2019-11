Sconfitta amara, quella maturata all'Olimpico: la Lazio ha perso 2 a 1 contro il Celtic, a causa di un gol preso proprio nel finale. Gli uomini di Inzaghi hanno offerto una prestazione fatta di ombre e luci, che non è bastata per portare a casa un risultato positivo. Ora è arrivato il momento di scegliere il migliore in campo: vota il tuo preferito.

