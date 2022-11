SONDAGGIO - Mondiali Qatar | La vostra favorita per vincere la competizione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 22/11 ORE 11:45 - Ecco la vostra favorita per i Mondiali in Qatar. I risultati del sondaggio de Lalaziosiamonoi.it hanno detto che la squadra che ha più possibilità di vincere la competizione è l'Argentina di Leo Messi con il 30,63% dei voti. Segue il Brasile di Neymar con il 16,22% e la sorpresa Serbia, guidata da Milinkovic, con il 15,02%. Più indietro Portogallo, Inghilterra, Spagna e Francia.

Il Mondiale è iniziato da appena due giorni ma già non si parla d'altro. La manifestazione più importante del mondo sta tenendo tutti davanti alla televisione con la sua vasta programmazione di partite. Ma la domanda che circola di più in queste ore, sul web e tra gli appassionati, è sempre la stessa: chi vincerà i Mondiali in Qatar? È l'ultima spiaggia per Messi e Ronaldo, ma occhio al Brasile di Neymar e alle solite Germania, Francia e Spagna. L'Inghilterra è partita fortissimo e l'Olanda vuole tornare a fare la voce grossa dopo la mancata qualificazione a Russia 2018. Uruguay e Serbia si candidano come possibile sorprese. Vota nel nostro sondaggio qual è la squadra favorita a vincere la Coppa del Mondo.

