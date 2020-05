SONDAGGIO - Qual è la prima cosa che farai appena riaprirà tutto? Le vostre risposte

La Fase 2 è finalmente arrivata. Come andrà e quali sarà la strada sulla quale dovremo camminare ancora non ci è dato saperlo. Chiudiamo però oggi il bellissimo sondaggio al quale avete partecipato in questa Fase 1, immaginando, per le opzioni percorribili, che effettivamente domani farete quanto scritto col sorriso sul volto! Scorri la news e scopri i risultati!

