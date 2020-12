SONDAGGIO - Spezia - Lazio: vota il migliore in campo dei biancocelesti

SPEZIA LAZIO SONDAGGIO - La Lazio torna a vincere in campionato e supera per 2-1 lo Spezia. Un match duro e difficile per i biancocelesti che hanno sofferto il gioco bianconero ma hanno portato a casa l'intera posta in palio da grande squadre. A decidere il match ci hanno pensato Immobile e Milinkovic Savic. Adesso la palla passa a voi che potete scegliere il vostro migliore in campo tra le aquile. Potete votare il nostro sondaggio cliccando sul link in basso oppure tornando sulla homepage del nostro sito e votando nella sezione apposita in basso a destra.

