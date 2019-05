SONDAGGIO - Torino - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 DEL 27/05 - La Lazio chiude la stagione con una sconfitta, anche se indolore. Nel 3-1 ricevuto a Torino è spiccata la prestazione di buona personalità da parte di Bruno Jordao, che avete premiato come vostro migliore in campo con il 31.47% dei voti. L'ora di gioco disputata dal portoghese è bastata per attirare l'attenzione dei tifosi biancocelesti, curiosi di vederlo all'opera dopo due stagioni in naftalina. Prova superata dunque, nell'attesta di conoscere il proprio futuro Jordao potrà definirsi soddisfatto. Sul podio anche Bastos con il 25% e l'altro esordiente Capanni con il 13%, solo quarto posto per un'Immobile tornato al gol dopo oltre un mese e mezzo. Nella foto a fondo pagina, ecco tutti i risultati.

Finisce 3-1 Torino - Lazio, finisce con 59 punti la stagione biancoceleste. Una partita che non aveva molto da dire ma che, tra le altre cose, ha visto il ritorno al gol di Ciro Immobile. Si chiude quindi con una sconfitta l'ultimo match di questa Serie A per la Lazio, che forse poteva fare qualcosa di più nelle occasioni dei gol del Toro.