SONDAGGIO - Torino - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO - La Lazio ha dimostrato ancora una volta di poter lottare fino alla fine, anche il Torino è stato ribaltato. Il vostro migliore in campo è stato Luis Alberto, autore di una prestazione sopra le righe. Il mago ha conquistato il 47,72% dei voti. Secondo sul podio Milinkovic, con il 9,30%. Ultimo scalino per Parolo, autore del gol decisivo: il 7,68% ha votato a suo favore.

La Lazio vince di nuovo in rimonta 2-1, come contro la Fiorentina, stesso risultato e stesso andamento della gara anche contro il Torino con i biancocelesti che vanno sotto e poi ribaltano la partita. Immobile in diagonale e Parolo, con deviazione, danno tre punti fondamentali a Inzaghi per continuare a sognare lo scudetto. Attraverso il link qui in basso vota il migliore in campo dei biancocelesti.

