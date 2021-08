SONDAGGIO - Twente - Lazio: ecco il vostro migliore in campo

Sergej Milinkovic Savic è il primo migliore in campo della stagione. Il centrocampista serbo ha visto il nostro sondaggio relativo alla gara contro il Twente. Il numero 21 biancoceleste ha dominato raccogliendo il 68,74% delle preferenze. Sergej ha disputato una grandissima gara impreziosita dall'assist per Ciro Immobile. Proprio il capitano delle aquile deve accontentarsi della medaglia d'argento con il 7,62% dei voti. Bronzo che va a Felipe Anderson con il 4,41%. Brasiliano che precede di due decimi Luka Romero, quarto nella graduatoria.

La Lazio chiude con una vittoria il filotto di amichevoli prima dell'inizio del campionato. Contro il Twente basta un gol di Ciro Immobile dopo 3 minuti, per il resto poche occasioni da una parte e dall'altra. Ottime le prestazioni di Milinkovic-Savic in mezzo al campo e di Luiz Felipe in difesa, un po' in ombra Felipe Anderson mentre non si è visto sul rettangolo di gioco Luis Alberto non mandato in campo da Sarri. Attraverso il link in basso potete votare il vostro migliore in campo tra le file laziali.