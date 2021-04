SONDAGGIO - Verona - Lazio: vota il migliore in campo dei biancocelesti

VERONA LAZIO SONDAGGIO - Una vittoria all'ultimo respiro per la Lazio che batte il Verona e resta in scia per la zona Champions. I biancocelesti vincono una sfida determinante e complicata contro un avversario fisico e per nulla disposto a prestare il fianco. La zuccata di Milinkovic Savic permette alle aquile di continuare a credere nel sogno europeo. La palla ora passa a voi, potete indicare il vostro migliore in campo tra i ragazzi di Farris. Per votare potete cliccare sul link in basso ed esprimere la vostra preferenza, oppure usando il box appposito in basso a destra sulla nostra homepage.

