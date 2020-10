Spagna, diramati i convocati per la Nations League: non c'è Luis Alberto - FOTO

Luis Enrique ha reso nota la lista dei 25 calciatori convocati per l'amichevole contro il Portogallo e i due impegni di Nations League contro Svezia e Ucraina in programma tra il 7 e il 13 ottobre. Unico calciatore della Serie A presente è Fabian Ruiz, mentre spicca l'assenza di Luis Alberto. Il "mago" resterà a Roma e non accumulerà fatiche nelle gambe, ma non sarà certo contento di essere stato escluso. Assente anche il neo acquisto della Juve Alvaro Morata. Di seguito la foto dell'elenco completo.

