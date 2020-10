DIRETTA - Calciomercato Lazio, da Durmisi a Kiynie: si lavora per le uscite

L'ha affermato il ds Tare nel pre gara di Lazio - Atalanta, con l'acquisto di Andreas Pereira il mercato in entrata è chiuso. Si lavora quindi in casa biancoceleste alle uscite, sono molti infatti i profili che non fanno più parte del progetto e che la società proverà a piazzare in questi ultime quattro giorni prima della chiusura della sessione. Wallace è già stato ceduto ai turchi del Malatyaspor ma non è il solo. Quissanga Bastos è ancora in uscita ma la valutazione ora sarà doppia vista l'emergenza che sta vivendo la Lazio in difesa. Sul difensore angolano c'era l'interesse di Besiktas e Porto. Altro profilo in partenza è quello di Durmisi: su di lui c'è l'interesse del suo ex club, il Celta Vigo e anche del neo promosso Cadice. Si cerca anche in questo frangente una sistemazione per Di Gennaro che potrebbe andare in prestito alla Juve Stabia. Particolare invece la situazione legata a Caicedo: l'attaccante ha rifiutato la Sampdoria e anche Verona e Genoa hanno sondato il terreno ma al momento nessuna trattativa ufficiale è stata avviata. Infine si cerca una sistemazione anche per i giovani Kiynie e André Anderson: il primo non vorrebbe far ritorno a Salerno ed è in attesa di una chiamata last minute, il secondo invece è sempre più orientato ad un ritorno alla corte di Castori dove potrebbe trovare spazio per giocare con continuità.

