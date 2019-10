Spagna, la gioia social di Luis Alberto: "Qualificati per l'Europeo!" - FOTO

Si sta delineando la lista delle Nazionali partecipanti a Euro 2020. L'Italia ha già staccato il pass sabato sera, ieri invece è stata la volta della Spagna. Il pareggio in pieno recupero di Rodrigo è sufficiente alle Furie Rosse per la matematica qualificazione al torneo itinerante della prossima estate. Soltanto panchina per Luis Alberto, che nello spogliatoio ha esultato insieme ai compagni per l'obiettivo raggiunto. "Qualificati per l'Europeo", esplicito il suo post su Instagram. Da oggi oltre alla Champions con la Lazio, l'altra missione di Luis Alberto sarà la partecipazione a Euro 2020.

