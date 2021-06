Spezia, è il giorno di Italiano: incontro decisivo tra il mister e la società

Oggi è l'Italiano Day. Il tecnico dello Spezia, autore di una stagione sontuosa alla guida della squadra ligure coronata con la salvezza, si incontrerà con la società per fare chiarezza sul futuro. Il tecnico è finito nel mirino di diverse squadre di Serie A. L'Hellas Verona lo ha puntato per il dopo Juric e la Sampdoria ci pensa per sostituire Ranieri. Sullo sfondo c'è anche la Lazio che però ha in Sarri la sua priorità. Italiano prende tempo e aspetta le alternative, lo Spezia vorrebbe blindarlo. Nel corso della giornata sono attesi aggiornamenti.