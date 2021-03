Spezia, Italiano si proietta verso la Lazio: “Bisogna continuare a correre"

Dopo l'importante successo nello scontro salvezza contro il Cagliari, il mister dello Spezia Roberto Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare quanto successo e commentare il rush finale che aspetta suoi. I liguri, che hanno raggiunto quota 29 punti, sono in piena lotta salvezza e, dopo la sosta, faranno visita alla Lazio per la ventinovesima giornata di Serie A. Queste le parole di Italiano: "A parte gli ultimi minuti, oggi abbiamo fatto una gran bella partita contro un avversario ricco di qualità ed esperienza. E noi, invece, abbiamo tanti debuttanti. I 29 punti, a dieci giornate dalla fine, non sono tanti, ma cercheremo di alimentare l'entusiasmo che ci dà questa vittoria. Cerchiamo di aggrapparci a qualche principio, all'identità che abbiamo cercato di avere. Sono contento dei miei ragazzi, ma anche nello spogliatoio ho ribadito il concetto che bisogna continuare a correre".