Spezia - Lazio, Milinkovic: "Siamo entrati con la mentalità giusta e siamo in vantaggio per questo"

Buon primo tempo della Lazio che è rientrata negli spogliatoi in vantaggio di due gol. Dopo il duplice fischio di Chiffi, Milinkovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Non sono lo specialista delle punizioni, l'importante è che mi alleno ogni giorno e se capita l'occasione in partita do il massimo per fare gol. Oggi la palla è entrata e spero sarà così anche nelle prossime occasioni. Dopo la brutta giornata con l'Udinese oggi siamo entrati bene, con la stessa mentalità di una partita di Champions e per questo siamo in vantaggio di due gol".