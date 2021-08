Spezia, Thiago Motta: "Continuiamo così, da domani testa alla Lazio"

Finisce in pareggio la prima uscita di Thiago Motta sulla panchina dello Spezia in Serie A. Contro il Cagliari i liguri si sono fatti rimontare dopo essere andati in vantaggio di due reti e sabato saranno ospiti della Lazio allo stadio Olimpico. A fine match il tecnico ha parlato ai canali ufficiali del club dicendosi comunque soddisfatto della prestazione dei suoi e proiettandosi già verso l'incontro con i biancocelesti: "Vista la partita penso che siamo stati efficaci, abbiamo avuto occasioni da gol. Il Cagliari ha fatto bene e in situazione di possesso hanno fatto meglio di noi. Il pareggio è giusto. Dobbiamo lavorare e continuare su questa strada. Ovvero quella di pressare alto, per vincere ogni partita. Sono felice dell'impegno e dell'aiuto fra i ragazzi in fase di pressing. Dobbiamo migliorare in altre situazioni. Da domani testa alla Lazio".