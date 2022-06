Sponsor, la Nike studia una mossa rivoluzionaria: di cosa si tratta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alberto Fornasari

Idea rivoluzionaria quella pensata dalla Nike a proposito delle divise per la prossima stagione. Il brand di abbigliamento sportivo, per ridurre le spese dei tifosi e anche l’impatto sull’ambiente dal momento che l’industria è responsabile del 2% delle emissioni di gas serra, ha deciso di non realizzare nuove divise per le due stagioni future ma di continuare ad utilizzare le stesse. La notizia è stata divulgata dall’Equipe che ha rivelato i dettagli sulla proposta fatta proprio al Psg ma che presto coinvolgerà anche gli altri club di cui è sponsor: Inter, Barcellona, Liverpool, Totteham e Chelsea. Soluzione per niente nuova in Inghilterra dove il Brentford aveva già rivelato lo scorso anno che per il prossimo il kit sarebbe rimasto lo stesso.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE