SPORT VISION TRAINING SYSTEM: PER GLI ATLETI CHE VOGLIONO L'ULTRAVISIONE - FOCUS SU CALCIO E TENNIS

Le funzioni visive nello sportivo, giocano un ruolo fondamentale al fine di potenziare le performances atletiche. L’uomo sfrutta solo il 40-60% delle sue capacità visive per cui attraverso un training visivo mirato è possibile raggiungere delle prestazioni ottimali. Molto spesso la ricorrenza ai soliti errori è dovuta a disturbi visivi sottovalutati, che influenzano negativamente la prestazione sportiva. L'obiettivo della Sport Vision Training System è quello di eliminarli.

Perché Sport Vision, il metodo STS

“SPORTVISION TRAINING SYSTEM SRL”, vanta in esclusiva del metodo sia in Italia che all’Estero di tecniche innovative di un sistema di potenziamento delle abilità visive e neurosensoriali, rivolte al miglioramento delle performance degli atleti, che praticano attività sportive a livello agonistico nelle varie discipline riconosciute dal CONI, e dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali utilizzando il protocollo degli interventi previsti dal suddetto metodo di visual training personalizzato.

L'occhio "guida" il corpo



È ben noto che tutti gli sport necessitano di potenziamenti muscolari specifici, ma in tutti nessuno escluso diviene imprescindibile il miglioramento delle funzioni visive. Il metodo suddetto ad oggi è stato adottato da Atleti di Elitè, ( Olimpionici, Campioni del Mondo e Italiani, Nazionali e altri numerosi Atleti delle varie discipline sportive),per il raggiungimento di un’IPERVISIONE e miglioramento di tutte le abilità visive necessarie alla tipologia di sport praticato e personalizzato su ogni singolo Atleta in base ai tests preliminari al training, consentendo loro di ottimizzare al meglio la loro performance.

I nostri contatti:

Piazza Alberto Alessio, 9 - 00122 Roma

www.sportvisiontrainingsystem.com

info@sportvisiontrainingsystem.com

+39 327 0860786

Per parlare dell'Ultravisione abbiamo interpellato il Professor Alessandro Segnalini, il massimo esperto del settore, docente CONI, che è stato spesso consultato nel tempo da diverse Nazionali e Campioni Olimpici. Con lui toccheremo mensilmente i vantaggi del potenziamento visivo e come essi si rapportano con le varie discipline sportive, per i quali però vi rimandiamo ai contatti della Sport Vision Training System.

Professor Segnalini, quali attività visive migliorare?

"Un programma di allenamento della visione sportiva personalizzato può aiutare a ottenere un vantaggio notevole sulla competizione. Si vanno a migliorare così:

Acuità visiva dinamica, Tracciamento ("Tenere gli occhi sulla palla o target"), Coordinazione binoculare/unione degli occhi, Percezione della profondità, Messa a fuoco visiva, Coordinazione occhio-mano/piede-corpo, Consapevolezza periferica, Capacità di vedere persone e oggetti “con la coda dell'occhio”, Integrazione centro-periferica, Velocità di elaborazione, Visualizzazione".



Il percorso di allenamento visivo come si struttura su atleti diversi?

"La valutazione della visione sportiva inizia testando le abilità visive richieste mediante una sequenza di tests, previa esclusione di patologie visive riscontrate da un oftalmologo. Dopo la valutazione della visione sportiva, in base ai risultati si programmerà un allenamento, basato sugli obiettivi e abilità richieste dalla disciplina sportiva e dal singolo atleta. Sports Vision Training non è solo allenare gli occhi. È un ricablaggio neurologico del cervello che sincronizza l'intero sistema visivo con il resto del corpo. Gli sport richiedono una miscela unica di capacità fisiche, capacità mentali ed elaborazione sensoriale. Massimizzare la propria visione può fare la differenza tra un buon giocatore e un grande giocatore".



Queste mese vogliamo focalizzarci in particolar modo sui vantaggi dell'Ultravisione nel calcio e negli sport di racchetta. Quale vantaggio può dare agli atleti d'élite di queste discipline?

"Il CALCIO è UNO SPORT DINAMICO , dove le immagini raramente sono ferme,che coinvolge diverse abilità visive, è un continuo adattarsi a mutamenti posturali del corpo e delle immagini da fissare. Le abilità visive più richieste nel calcio sono: L'acuità visiva statica e dinamica, la visione tridimensionale,la capacità di mettere a fuoco la palla e gli avversari a distanze diverse, una buona visione periferica ,quello che comunemente si dice guardare con la coda dell'occhio. Il calciatore deve comprendere i segnali visivi che lo aiutano ad anticipare una linea di passaggio, un avversario, in modo da evitare traumi da collisione oltre che a salvare un gol o farlo in questo caso parliamo di ANTICIPAZIONE VISIVA E VISUALIZZAZIONE. Un'altra abilità necessaria è quella della COORDINAZIONE OCCIO/PIEDE, fondamentale per colpire più precisamente il pallone ed indirizzarlo dove si vuole ed a fare per esempio degli stop più precisi, non da ultimo da non sottovalutare la Sensibilità al contrasto, pensiamo nelle giornate dove le condizioni metereologiche sono avverse ( molta luce, nebbia, pioggia etc...)e quindi si ha difficoltà a percepire al meglio sia la palla che gli avversari. Quindi creare un' Ultravisione , allenando queste Abilità visive sopra descritte ,può realmente fare la differenza tra una prestazione normale ed una di alto livello.

Nel TENNIS, e gli altri sports di racchetta ( Padel- Badminton- Ping Pong ect..), la scelta del tempo è la chiave per una performance ottimale. Importanza fondamentale è la capacità di visualizzare un evento e prepararsi ad esso prima ancora che accada. La fatica diminuisce l'acuità visiva, e sappiamo nel tennis come questo elemento sia determinante per il protrarsi delle competizioni, anche le variazioni di illuminazione possono provocare vari disturbi,ad esempio l'abbagliamento con alterazione della percezione del rilievo e della profondità. I segnali di una limitazione visiva in un tennista sono spesso la ripetizione dei soliti errori durante la gara, per esempio nel giudicare la posizione della palla, la perdita di concentrazione, fotofobia e un lento recupero dopo l'esposizione alla luce. In generale le funzioni visive da valutare , correggere e potenziare in questi atleti sono. L'acuità visiva statica e dinamica, la sensibilità al contrasto, la coordinazione occhio/mano ( fondamentale),memoria visiva , tempi di reazione e messa a fuoco a distanze diverse perchè le situazioni di giuoco prevedono per es empio di focalizzare la pallina a distanza di un braccio durante il servizio e di effettuare un colpo lungo o corto che sia quindi l'occhio deve continuamente accomodare per essere efficiente e preciso, e tutto questo si può allenare inserendo negli allenamenti tradizionali fisici e tattici ,dei training mirati di Sportvision, in accordo con i Tecnici e i preparatori atletici, per ottimizzare al meglio la performance sportiva".

Ringraziando il Prof. Segnalini, vi ricordiamo che se volete approfondire il discorso dell'Ultrasivisione, del potenziamento visivo, avvalervi del metodo STS che la Sport Vision vanta in esclusiva, ci sono i seguenti canali di contatto:

STS: Visione, Decisione, Azione