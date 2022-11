Stadi, Abodi (Sport): "Mi aspetto decisioni tempestive. Chi sbaglia esce!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha fatto molto chiasso l'episodio a San Siro. I fatti avvenuti durante Inter - Sampdoria, quando i tifosi nel secondo anello verde sono stati costretti ad abbandonare gli spalti sotto minacce e violenze dagli ultrà, hanno lasciato gli italiani indignati. La gente non è più tollerante dinanzi a gesti così riprovevoli e bestiali che non hanno nulla a che fare con i valori dello sport e del senso comune. A tal proposito, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, su questo è intervenuto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, nel corso di Sport Industry Talk di Rcs Academy: «Gli episodi legati alle curve? Mi auguro che le decisioni siano tempestive e opportune. Chi sbaglia esce, perché abbiamo bisogno di creare spazi per famiglie e bambini. A volte - ha concluso Abodi - si ha la sensazione che negli stadi possa succedere qualsiasi cosa. Mi auguro non sia così»