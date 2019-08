Stadio, il decreto sicurezza bis approvato in senato: che cosa cambia

Nella serata di lunedì, il cosiddetto decreto sicurezza bis è stato approvato in senato. Tra i punti contenuti nella norma, viene introdotto anche un pacchetto di cinque norme riguardanti daspo e violenza negli stadi. Proprio a proposito del divieto di accesso alle competizioni sportive, le pene vengono inasprite. Inoltre, viene esteso il provvedimento a «coloro che siano denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza»; a «coloro che risultino aver tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione» e a «coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti». Pene più severe per i recidivi, con uno stop non inferiore ai 5 anni. Per chi, invece, commettesse fatti di violenza o minacce ai danni di arbitri o altri tecnici, il decreto sicurezza bis prevede la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Come riporta IlPost.it, si intensificano le sanzioni per la rivendita abusiva di biglietti (bagarinaggio) alle manifestazioni sportive.

LA LAZIO BLINDA CORREA

MARIENFELD, IL RITIRO DELLA LAZIO AL QUARTO GIORNO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL’HOMEPAGE