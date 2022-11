Stadio Roma, Abodi: "Ci sono tutte le condizioni per realizzarlo"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la presentazione del progetto in Campidoglio, per il nuovo stadio della Roma in zona Pietralata adesso sembra esserci già un piano. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sul tavolo c'è la dichiarazione di Pubblico Interesse (gennaio), l’apertura della Conferenza dei Servizi (febbraio), la posa della prima pietra alla fine del 2024 e l'obiettivo di inaugurare lo stadio entro la fine del 2027. In merito si è espresso il nuovo ministro per lo Sport e i Giovani del governo Meloni, Andrea Abodi: «Mi sembra ci siano tutte le condizioni per realizzarlo. - ha dichiarato all'Adnkronos - L'amministrazione ha dato ampia disponibilità, e anche il club ha concentrato i suoi sforzi e il suo impegno sull'infrastruttura principale, spiegando che negli altri Paesi quello che viene considerato sviluppo è un valore, mentre da noi viene confuso automaticamente per qualcosa di meno nobile, cioè speculazione».