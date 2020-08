Stagione 2019/2020, c'è gloria solo per tre club: Lazio, Juventus e Napoli

Tutte le squadre italiane hanno definitivamente portato a termine questa lunghissima stagione durata quasi un anno esatto. Prima è terminata la Coppa Italia, poi il campionato, ieri l’Europa League e domani la Champions che però non vedrà nessun club nazionale in finale. Sì perché chiudendo il cerchio alla fine sono tre le squadre che in questa stagione che passerà alla storia sono riuscite a portare a casa un trofeo. Tra queste c’è ovviamente la Lazio che a dicembre ha alzato al cielo la Supercoppa italiana imponendosi sulla Juventus. La squadra, ormai di Pirlo, ha portato a casa come unico obiettivo quello del campionato fallendo Coppa Italia e Champions. Soddisfazione anche per il Napoli di Rino Gattuso che invece è il detentore della Coppa Italia.

LE ALTRE - Nessuna gloria quindi per molte squadre a partire proprio dall’Inter che ha visto in finale sfumare la possibilità di vincere l’Europa League. Quasi stessa sorte per l’Atalanta di Gasperini eliminata in Champions nei minuti finali quando sembrava ormai fatta. Niente trofei neanche per Roma e Milan che il prossimo anno giocheranno l’Europa League.

