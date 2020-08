Juventus, Pirlo chiama Nesta: proposto il ruolo di vice allenatore

Andrea Pirlo vorrebbe avere Alessandro Nesta al suo fianco nella nuova avventura alla Juventus. Proprio l'ex difensore della Lazio sarebbe stato identificato come l'uomo giusto per affiancare Pirlo nel percorso sulla panchina bianconera. Dopo la delusione della sconfitta in finale dei playoff, Nesta potrebbe accettare una nuova sfida e quella della Juventus è assai intrigante. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, l'ex centrocampista avrebbe telefonato nelle ultime ore all'ex capitano della Lazio che starebbe riflettendo seriamente sulla proposta. I due hanno giocato insieme al Milan per nove stagioni, dal 2002 al 2011. Ora le loro strade potrebbero legarsi di nuovo.

Lazio, la ripresa a Formello. I giocatori in coro: "Si torna a lavorare" - FT

Europa League, l’Inter cade in finale: il Siviglia alza la coppa

TORNA ALLA HOMEPAGE