Lazio, la ripresa a Formello. I giocatori in coro: "Si torna a lavorare" - FT

Dopo qualche giorno di relax e i tamponi per il Covid-19, i giocatori della Lazio si sono ritrovati questo pomeriggio al Training Center di Formello per iniziare la preparazione per la prossima stagione. Domenica poi è in programma la partenza verso Auronzo di Cadore, dove la squadra rimarrà per poco più di dieci giorni. Intanto, alcuni biancocelesti hanno pubblicato sui propri profili social delle foto scattate oggi in campo. Da Luiz Felipe a Strakosha, passando per Djavan Anderson, Armini e Luis Alberto, il coro è stato praticamente unanime: "Comincia una nuova stagione, si torna a lavorare". Di seguito, tutti i post:

