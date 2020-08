Calciomercato, dal Portogallo: "Cavani non sarà un giocatore del Benfica"

Edinson Cavani non sarà un giocatore del Benfica. A rivelarlo il noto portale portoghese A Bola, che aggiunge la motivazione: le richieste economiche dell'uruguaiane sarebbero insostenibili per il club. Si tratterebbe di un triennale da 30 milioni netti totali, e dunque da 60 milioni lordi. Cifre troppo alte, che avrebbero fatto in modo che le trattative fossero interrotte. Con tutta probabilità, il Benfica non cederà alle richieste di Cavani e virerà su un altro profilo per dare all'allenatore Jorge Jesus nuove opzioni in attacco. Se la notizia fosse confermata, si assisterebbe a un clamoroso ribaltone: nelle ultime ore l'affare sembrava praticamente già concluso.

Cagliari, Cacciatore torna sul match con la Lazio: "Quei sette minuti di recupero ci destabilizzarono"

Serie A, nuovo caso di coronavirus: positivo un calciatore del Benevento

TORNA ALLA HOMEPAGE