Cagliari, Cacciatore torna sul match con la Lazio: "Quei sette minuti di recupero ci destabilizzarono"

Nonostante i tanti mesi di distanza, Fabrizio Cacciatore sembra non aver ancora digerito la sconfitta rimediata contro la Lazio nella scorsa stagione. L'ormai ex difensore del Cagliari, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha spiegato: "Ci chiediamo tutti cosa sia successo. Quei famosi 7 minuti di recupero contro la Lazio ci hanno destabilizzato, da lì c'è stata una discesa più psicologica che fisica e non siamo riusciti a reagire". È trascorso del tempo ma in casa rossoblù il rammarico per aver perso quella sfida è tutt'altro che cosa passata. Sembrano non eseersi spente, in particolare, le polemiche legate ai minuti di recupero concessi dall'arbitro. Minuti più che motivati, considerate le sostituzioni, le perdite di tempo e l'intervento dei sanitari in seguito a infortuni.

