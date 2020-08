Calciomercato Lazio, Bastos verso la Turchia: c'è il Başakşehir

Dopo quattro anni in biancoceleste Quissanga Bastos sta per dire addio alla Lazio. Il difensore è sulla lista dei partenti e su di lui c’è l’interesse di due club turchi: l'Istanbul Başakşehir e il Besiktas. Come riporta Gianlucadimarzio.com sarebbe il Başakşehir, campione in carica del campionato, ad essere in vantaggio nella trattativa. Non va dimenticata la pista Fenerbahce con cui i biancocelesti stanno trattando Vedat Muriqi. In tre sull'angolano che sembra avere la Turchia nel suo futuro.

