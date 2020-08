Europa League, l’Inter cade in finale: il Siviglia alza la coppa

Serata di finale, Siviglia e Inter si sono giocati l’Europa League nell’atto conclusivo. Una gara accesa sin dal primo secondo, sbloccata quasi nell’immediato: Lukaku al 4’ minuto si invola sulla destra, di fisico contrasta Diego Carlos che è costretto ad atterrarlo. L’arbitro fischia il calcio di rigore, realizzato dal belga stesso. Vantaggio che però ha vita breve, perché gli spagnoli pareggiano solo 7 minuti più tardi: De Jong batte Handanovic con un potente colpo di testa. Gara accesa e in sostanziale equilibrio, ma il Siviglia mette la freccia e sorpassa al minuto 33: punizione di Banega, pallone pennellato sulla testa di De Jong che ancora una volta batte Handanovic di testa. Non ci sta l’Inter, che dopo 2 minuti ripaga l’avversario con la stessa moneta: Brozovic crossa dentro su punizione, Godin sbuca nella mischia e insacca di testa. Termina in pareggio la prima frazione di gara, la seconda rimane in sostanziale equilibrio. Poi, al 73', c'è ancora il sorpasso del Siviglia: Diego Carlos si avventa in rovesciata sul pallone e calcia, Lukaku devia involontariamente nella propria porta. L'Inter prova a reagire e sfiora il gol del pareggio con Sanchez, ma la difesa degli spagnoli salva sulla linea di porta. Non bastano nemmeno i 6 minuti di recupero, al triplice fischio il risultato è di 3 a 2 per il Siviglia. Delusione per gli uomini di Conte, che perdono la finale. Gli spagnoli, invece, vincono l'Europa League per la sesta volta.