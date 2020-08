Calciomercato Lazio, Fares sempre più vicino: si lavora ai dettagli economici

La Lazio continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione che ora è sempre più vicina. Mister Inzaghi vorrebbe infatti che alcuni acquisti venissero eseguiti in tempo per poter lavorare già in ritiro ad Auronzo con i "nuovi". Tra i vari nomi una trattativa in dirittura d'arrivo è quella con la Spal per Mohamed Fares. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'intesa tra le parti è praticamente cosa fatta e rimane da limare solo la parte economica: la Spal chiedi 10-11 milioni mentre la Lazio per ora ne ha offerti 7 più un eventuale contropartita. I profili che potrebbero completare l'offerta sono quello di Palombi ma anche Lombardi o Kiyinie. Entro due o tre giorni dovrebbe chiudersi l'affare con un contratto fino al 2024 per il giocatore.

