Lazio, dall'amicizia con Drogba alla Coppa d'Africa: ecco chi è Akpa Akpro

Dopo Escalante, acquistato già a gennaio, è lui il secondo nome scelto dalla Lazio in questo pazzo mercato di agosto. Akpa Akpro partirà il 23 in ritiro insieme ai biancocelesti e a mister Inzaghi e dovrà sfruttare al meglio questa occasione per dimostrare al tecnico che può essere un ottimo aiuto per la squadra così come lo è stato nel tempo passato a Salerno. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il giocatore era in scadenza nel 2021 ma la società ha deciso non solo di rinnovargli il contratto ma anche di spedirlo direttamente tra i grandi.

STORIA - Nasce come mezz'ala anche se può coprire tutti i ruoli in un centrocampo a cinque. Nel suo palmares ci sono una Coppa d'Africa 23 anni con la Costa d'Avorio, capitano il Ligue 1 del Tolosa e poi lo stop dovuto alla pubalgia. Ad aiutarlo Didier Drrogba suo compagno di Nazionale che lo fece entrare nella scuderia di Federico Pastorello. Adesso grazie alle sue prestazioni tornerà anche in Nazionale, prima però c'è da convincere Inzaghi che sì, può fare la differenza anche nella Lazio.

