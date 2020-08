Lazio, Correa: l'argentino ancora in Grecia a causa di contatti con alcuni positivi al Covid

La Lazio si è ritrovata ieri nel quartier generale di Formello dove tutti i giocatori biancocelesti sono stati sottoposti al tampone prima di iniziare nella giornata di oggi gli allenamenti. L'unico assente è Correa che attualmente si trova ancora in Grecia. Dapprima sembrava che l'argentino per problemi familiari non fosse riuscito a tornare, adesso pare invece che il motivo reale sia che il Tucu sia stato in contatto con alcuni positivi al Covid. Il calciatore ha già effettuato il tampone a cui è risultato negativo ma per tornare in Italia ha bisogno del lascia passare delle autorità locali.

Lazio, i calciatori si sfidano anche sui social: nessuno è più seguito di Immobile

DIRETTA - Calciomercato Lazio: avanza Rafinha, a un passo Fares

TORNA ALLA HOMEPAGE