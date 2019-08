Supercoppa Europea, trionfo del Liverpool contro il Chelsea

Alza al cielo la Supercoppa Europea, il Liverpool allenato da Jurgen Klopp. La prima finale della nuova stagione viene decisa solo ai rigori: l'ultimo calciato da Abraham e parato da Adrian condanna il Chelsea. Il trionfo è tutto dei Reds. Non così scontato, per come è andata la partita: un primo tempo che ha visto prevalere la squadra di Lampard, in vantaggio al 36' con Giroud. Nella ripresa, il Liverpool cambia passo e agguanta il pareggio con Sadio Mané: il sorpasso avviene durante i tempi supplementari, ancora per iniziativa del senegalese. Il penalty assegnato al Chelsea al 101' per un contatto tra Adrian e Abraham, concretizzato da Jorginho, conduce le due squadre dritte alla lotteria dei rigori. Per il trionfo del Liverpool, che mette in bacheca la sua quarta Supercoppa Europea. Secondo trofeo internazionale, per Jurgen Klopp.

