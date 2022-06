Supercoppa Italia, USA e Canada si fanno avanti e gli Emirati...

La Supercoppa Italiana potrebbe cambiare sede, USA, Canada ed Emirati Arabi si offrono per ospitare la finale e attenzione al possibile cambio di formula...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La prossima Supercoppa Italia si giocherà in Arabia Saudita, ma le edizioni successive potrebbero cambiare ancora sede. Secondo quanto riporta Tuttosport, la Lega avrebbe ricevuto più offerte per l'edizione che andrà in scena nel 2023/2024. L'ultima in ordine cronologico sarebbe arrivata dagli Stati Uniti che, entrando maggiormente nei dettagli, avrebbero proposto come città New York, Boston e Miami. Tra i paesi che si sono fatti avanti ci sarebbe anche il Canada che, invece, avrebbe avanzato la candidatura di Montreal come città ospitante.

Quelle provenienti dall'America non sono però le uniche offerte, anche gli Emirati Arabi avrebbero contattato la Lega per far giocare la Supercoppa Italiana ad Abu Dhabi, proponendo anche una nuova formula. Gli emirati sembrerebbero aver avanzato la possibilità di cambiare la schema del torneo, proponendo le final four come, da anni, si usa fare in Spagna. Questa nuova modalità prevederebbe due semifinali da disputare prima di accedere alla finalissima per assegnare la Supercoppa. L'offerta degli Emirati Arabi, che sarebbe di 22 milioni di euro all'anno per ben cinque anni, è in questo momento molto più alta rispetto a quelle provenienti dall'America che, però, offrono importanti opportunità nel mercato americano.