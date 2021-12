Supercoppa Italiana, Inter-Juventus il 12 gennaio: dove vederla in tv

Le partite per questo 2021 sono terminate, ma il nuovo anno partirà subito con il botto. Dopo le prime due giornate del girone di ritorno di Serie A, in programma il 6 e il 9 gennaio, sarà tempo di Supercoppa Italiana. Juventus, vincitrice della scorsa Coppa Italia, e Inter, campione d'Italia in carica, si ritroveranno l'una di fronte all'altra a San Siro il prossimo 12 gennaio. Con un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha reso note tutte le info per la partita che verrà trasmessa su Canale 5 in chiaro e nei prossimi giorni partirà la vendita dei biglietti sia per i tifosi nerazzurri che per quelli bianconeri.