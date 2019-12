Supercoppa Italiana, Raggi: "Le mie congratulazioni alla Lazio" - FT

Il Sindaco di Roma Virginia Raggi, pochi minuti dopo il successo della Lazio nella Supercoppa Italiana contro la Juventus via Twitter ha voluto mandare un messaggio di congratulazioni al club biancoceleste per la vittoria: "Congratulazioni alla Lazio che riporta a Roma la Supercoppa Italiana dopo avere superato in finale un avversario difficile come la Juventus".

Congratulazioni alla @OfficialSSLazio che riporta a @Roma la #SupercoppaItaliana dopo avere superato in finale un avversario difficile come la Juventus. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) December 22, 2019