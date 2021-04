Superlega, Adani: “Nessun potente potrà fermare lo sport più bello del mondo”

Dopo Antonio Cassano, anche Lele Adani. Durante la BoboTv di ieri sera, i due ex calciatori sono scagliati contro i 12 club che hanno dato vita alla Superlega europea. L'ex difensore di Inter e Fiorentina e attuale opinionista di Sky Sport ha detto: "Il senso del calcio è rivelato nella tutela di territorio. Si parla della differenza tra Leicester e Barcellona, ma chi tutela il San Donato e il Pavia? Io ho finito di giocare nel 2008, a 34 anni, ma potevo continuare al Cluj o altrove. Invece ho deciso di tornare al mio paese, dalla Serie A sono sceso in seconda categoria perché nella Sammartinese potevo realizzare il sogno di tornare nella squadra che mi aveva accolto da piccolo. Ho scelto come persona che ama il calcio per tornare alle mie origini. In queste ore, dopo aver sentito questa notizia, noi abbiamo avuto una grandissima risposta dalla gente, da tutte le persone che si sono arrabbiate, sdegnate, impaurite. In mezzo al terremoto, abbiamo dimostrato quanto è grande l'amore per il calcio. Nessuno dei potenti potrà fermare l'amore che contraddistingue lo sport più bello del mondo